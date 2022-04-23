Обстрелы Харьковской области: за день оккупанты совершили 56 ударов, есть погибшие

23 апреля, 01:21
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Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

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Харьковская областная военная администрация сообщила, что за последние сутки российские оккупанты совершили 56 обстрелов области.

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В Харькове обстреляли Салтовку, Алексеевку, Жуки, Пятихатки, ХТЗ. Оккупанты использовали артиллерию, РСЗО, минометов.

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Продолжались обстрелы в Чугуевском районе, Барвенково, что на Изюмщине. 19 человек получили ранения, двое погибли.

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21 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что администрация города готова помочь с эвакуацией жителям районов, которые постоянно обстреливают оккупационные войска.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

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