Обстрелы Харьковской области: за день оккупанты совершили 56 ударов, есть погибшие
Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)
Харьковская областная военная администрация сообщила, что за последние сутки российские оккупанты совершили 56 обстрелов области.
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В Харькове обстреляли Салтовку, Алексеевку, Жуки, Пятихатки, ХТЗ. Оккупанты использовали артиллерию, РСЗО, минометов.
Продолжались обстрелы в Чугуевском районе, Барвенково, что на Изюмщине. 19 человек получили ранения, двое погибли.
21 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что администрация города готова помочь с эвакуацией жителям районов, которые постоянно обстреливают оккупационные войска.
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