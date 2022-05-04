За сутки оккупанты 94 раза обстреляли из гранатометов и минометов Черниговскую и Сумскую области 4 мая, 23:25 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов оккупантов в Черниговской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Госпогранслужба Украины сообщила, что за сутки, 4 мая, российские оккупанты 94 раза обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.

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Пограничники не сообщили о пострадавших или погибших в результате обстрелов.

«Сегодня пограничники зафиксировали минометные и гранатометные обстрелы пограничной территории районов Черниговской и Сумской области. Враг выпустил около 70 минометных выстрелов из оружия разного калибра и 24 выстрела из автоматического гранатомета», — сообщили в Госпогранслужбе.

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Около 40 обстрелов пришлось на Сумскую область.

30 апреля оккупанты обстреляли из минометов пункт пропуска Сеньковка в Черниговской области.



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