За сутки оккупанты 94 раза обстреляли из гранатометов и минометов Черниговскую и Сумскую области
Последствия обстрелов оккупантов в Черниговской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Госпогранслужба Украины сообщила, что за сутки, 4 мая, российские оккупанты 94 раза обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.
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Пограничники не сообщили о пострадавших или погибших в результате обстрелов.
«Сегодня пограничники зафиксировали минометные и гранатометные обстрелы пограничной территории районов Черниговской и Сумской области. Враг выпустил около 70 минометных выстрелов из оружия разного калибра и 24 выстрела из автоматического гранатомета», — сообщили в Госпогранслужбе.
Около 40 обстрелов пришлось на Сумскую область.
30 апреля оккупанты обстреляли из минометов пункт пропуска Сеньковка в Черниговской области.
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