Оккупанты обстреляли Авдеевку: два человека погибли 5 апреля, 04:55 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают обстрелы Донецкой области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в результате обстрела Авдеевки погибло два человека, еще четыре получили ранения.



Война России против Украины — главные события 4 апреля

Он также рассказал об обстрелах других населенных пунктах и уточнил, что точной информации о количестве жертв нет из Мариуполя и Волновахи.

Видео дня

«В результате российских обстрелов 4 апреля 2 человека погибли в Авдеевке, еще 4 — ранены. Среди раненых в Авдеевке есть один ребенок. Кроме того, 3 человека получили ранения в Георгиевке, 1 в Новоселовке и 1 в Воздвиженке», — заявил Кириленко.

Читайте также: На востоке украинские военнослужащие успешно отбили семь атак врага за сутки

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска проводят перегруппировку на востоке Украины и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге. Украинские защитники уже освободили от оккупантов Киевскую и Житомирскую области.

Президент Владимир Зеленский говорил, что российские войска хотят захватить Донбасс и юг Украины. Украинские защитники усиливают оборону на восточном направлении и на Донбассе.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.