Оккупанты обстреляли Авдеевку: два человека погибли
Оккупанты продолжают обстрелы Донецкой области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в результате обстрела Авдеевки погибло два человека, еще четыре получили ранения.
Война России против Украины — главные события 4 апреля
Он также рассказал об обстрелах других населенных пунктах и уточнил, что точной информации о количестве жертв нет из Мариуполя и Волновахи.
«В результате российских обстрелов 4 апреля 2 человека погибли в Авдеевке, еще 4 — ранены. Среди раненых в Авдеевке есть один ребенок. Кроме того, 3 человека получили ранения в Георгиевке, 1 в Новоселовке и 1 в Воздвиженке», — заявил Кириленко.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска проводят перегруппировку на востоке Украины и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге. Украинские защитники уже освободили от оккупантов Киевскую и Житомирскую области.
Президент Владимир Зеленский говорил, что российские войска хотят захватить Донбасс и юг Украины. Украинские защитники усиливают оборону на восточном направлении и на Донбассе.
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