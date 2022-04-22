Оккупанты обстреляли ракетами остров Хортица 22 апреля, 02:06 Цей матеріал також доступний українською В результате обстрела поврежден санаторий-профилакторий одного из предприятий на Хортице (Фото:Запорожская ОГА/Telegram)

В Запорожской областной администрации сообщили, что во время обстрела Запорожья одна из ракет упал на остров Хортица.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Власти области сообщили, что в результате обстрела пострадали восемь человек.

Также взрывной волной выбило окно в машинах и пассажирском поезде, которые ехали по мосту Преображенского.

Видео дня

21 апреля российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью.

Читайте также: Взрывная волна выбила окна в поезде Укрзализныци из Запорожья во Львов

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.