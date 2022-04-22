Оккупанты обстреляли ракетами остров Хортица

22 апреля, 02:06
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В результате обстрела поврежден санаторий-профилакторий одного из предприятий на Хортице (Фото:Запорожская ОГА/Telegram)

В результате обстрела поврежден санаторий-профилакторий одного из предприятий на Хортице (Фото:Запорожская ОГА/Telegram)

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В Запорожской областной администрации сообщили, что во время обстрела Запорожья одна из ракет упал на остров Хортица.

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Власти области сообщили, что в результате обстрела пострадали восемь человек.

Также взрывной волной выбило окно в машинах и пассажирском поезде, которые ехали по мосту Преображенского.

Видео дня

21 апреля российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Запорожье Хортица Война России против Украины

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