Оккупанты обстреляли ракетами остров Хортица
В результате обстрела поврежден санаторий-профилакторий одного из предприятий на Хортице (Фото:Запорожская ОГА/Telegram)
В Запорожской областной администрации сообщили, что во время обстрела Запорожья одна из ракет упал на остров Хортица.
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Власти области сообщили, что в результате обстрела пострадали восемь человек.
Также взрывной волной выбило окно в машинах и пассажирском поезде, которые ехали по мосту Преображенского.
21 апреля российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью.
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