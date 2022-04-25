Оккупанты обстреляли Николаев и Очаков, используя Смерчи и ракеты Х-35

25 апреля, 23:26
Цей матеріал також доступний українською
Последствия обстрелов Николаева (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Последствия обстрелов Николаева (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Поддержи НВ

Оперативное командование Юг сообщило, что утром 25 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев и побережье в городе Очаков.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Для обстрелов Николаева оккупанты использовали РСЗО Смерч. Под удар попал жилой массив, один человек ранен.

Также из-за обстрелов был разрушен цех предприятия пищевой промышленности, повреждены супермаркет и жилые дома.

Видео дня

В то же время, в Очакове в результате обстрелов из противокорабельных ракет Х-35 были повреждены частные дома вдоль побережья.

«Враг продолжает использовать запрещенные международными конвенциями боеприпасы. В штабе призывают граждан не приближаться и не затрагивать подозрительные предметы — они могут быть смертельно опасны», — заявили в командовании.

https://www.facebook.com/watch/?v=707192980635262
https://www.youtube.com/watch?v=BcPptW5YrWo
Читайте также:
Разговор с Кимом. В большую политику не планировал и не планирую, сначала надо победить — интервью с главой Николаевской ОВА
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Николаевская область РСЗО Смерч Очаков Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X