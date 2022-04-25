Оккупанты обстреляли Николаев и Очаков, используя Смерчи и ракеты Х-35 25 апреля, 23:26 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Николаева (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Оперативное командование Юг сообщило, что утром 25 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев и побережье в городе Очаков.

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Для обстрелов Николаева оккупанты использовали РСЗО Смерч. Под удар попал жилой массив, один человек ранен.

Также из-за обстрелов был разрушен цех предприятия пищевой промышленности, повреждены супермаркет и жилые дома.

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В то же время, в Очакове в результате обстрелов из противокорабельных ракет Х-35 были повреждены частные дома вдоль побережья.

«Враг продолжает использовать запрещенные международными конвенциями боеприпасы. В штабе призывают граждан не приближаться и не затрагивать подозрительные предметы — они могут быть смертельно опасны», — заявили в командовании.

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