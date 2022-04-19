В Николаеве прогремело несколько взрывов — мэрия
Последствия обстрелов в Николаеве (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что вечером в понедельник, 18 апреля, в городе прогремело несколько взрывов.
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Последствия обстрелов российских оккупантов и детальную информацию мэр пообещал опубликовать утром 19 апреля.
«В Николаеве прогремело несколько взрывов. Выясняем ситуацию. Оперативную информацию сообщу вам с утра», — заявил мэр.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким также подтвердил обстрелы.
По информации Генштаба на 18 апреля, ожидается, что российские оккупанты продолжат ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.
Также армия РФ продолжает обстреливать позиции украинских войск в направлениях на Николаев и Александровку.
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