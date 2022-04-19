В Николаеве прогремело несколько взрывов — мэрия

19 апреля, 00:51
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Последствия обстрелов в Николаеве (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Последствия обстрелов в Николаеве (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

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Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что вечером в понедельник, 18 апреля, в городе прогремело несколько взрывов.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Последствия обстрелов российских оккупантов и детальную информацию мэр пообещал опубликовать утром 19 апреля.

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«В Николаеве прогремело несколько взрывов. Выясняем ситуацию. Оперативную информацию сообщу вам с утра», — заявил мэр.

https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/posts/526572525694912

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким также подтвердил обстрелы.

По информации Генштаба на 18 апреля, ожидается, что российские оккупанты продолжат ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Также армия РФ продолжает обстреливать позиции украинских войск в направлениях на Николаев и Александровку.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Николаев Война России против Украины

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