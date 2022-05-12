Оккупанты обстреляли Лозовскую общину Харьковской области: один человек погиб, уничтожен склад с продуктами

12 мая, 00:05
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Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что в среду, 11 мая, российские оккупанты обстреляли Лозовскую общину Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 11 мая

«Сегодня был трагический день для нашей общины. В результате ракетных обстрелов был полностью уничтожен состав сельхозпродукции на территории общины. Один гражданский человек погиб», — сообщил мэр.

Видео дня

Зеленский напомнил, что сохраняется опасность ракетных ударов.

11 мая в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что благодаря успешным действиям подразделений украинских защитников был освобожден поселок Питомник в Харьковской области.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьковская область Война в Украине Война России против Украины

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