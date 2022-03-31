Оккупанты обстреляли из Градов населенный пункт Широкинского района Днепропетровской области

31 марта, 00:55
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Оккупанты обстреляли из Градов Днепропетровскую область (Фото:MzkNz2/Twitter)

Оккупанты обстреляли из Градов Днепропетровскую область (Фото:MzkNz2/Twitter)

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что 30 марта российские оккупанты обстреляли из Градов населенный пункт в Широковском районе Днепропетровской области, а также район Апостолово-Марьянское.

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«Враг, понимая, что ничего не может противопоставить нашим войскам на земле, подло продолжает бить системами залпового огня Град. Сегодня было несколько обстрелов в Широковском районе, а также на промежутке Апостолово-Марьянское», — заявил Вилкул.

Видео дня

Он также сообщил, что украинская армия 30 марта освободила еще несколько населенных пунктов в Херсонской области.

https://www.facebook.com/watch/?v=274197871436646

30 марта в Днепропетровской области враг нанес удар с воздуха. Две ракеты попали в нефтебазу, еще одна ракета попала в один из заводов.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Град Днепропетровская область Александр Вилкул Война России против Украины

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