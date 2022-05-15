Почти 27,5 тысячи ликвидированы. За сутки оккупанты понесли наибольшие потери на направлениях Авдеевки и Курахового — Генштаб ВСУ 15 мая, 11:29 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие загружают тела российских военных в рефрижераторный вагон в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

В Генштабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских оккупантов в войне против Украины с 24 февраля по 15 мая.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Потери противника ориентировочно составили:



личного состава — около 27400 ( +200) лиц ликвидировано,

+200) лиц ликвидировано, танков — 1220 ( +2) ед

+2) ед боевых бронированных машин — 2958 ( +24) ед,

+24) ед, артиллерийских систем — 555 ( +4) ед,

+4) ед, РСЗО — 195 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 89 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 200 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 164 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 416 ( +5),

+5), крылатые ракеты — 95 ( +0),

+0), корабли/катера — 13 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2087 ( +28) ед,

+28) ед, специальная техника — 42 ( +0).

«Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях», — говорится в сообщении.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.