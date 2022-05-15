Почти 27,5 тысячи ликвидированы. За сутки оккупанты понесли наибольшие потери на направлениях Авдеевки и Курахового — Генштаб ВСУ

15 мая, 11:29
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Украинские военнослужащие загружают тела российских военных в рефрижераторный вагон в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

Украинские военнослужащие загружают тела российских военных в рефрижераторный вагон в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

В Генштабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских оккупантов в войне против Украины с 24 февраля по 15 мая.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 27400 (+200) лиц ликвидировано,
  • танков — 1220 (+2) ед
  • боевых бронированных машин — 2958 (+24) ед,
  • артиллерийских систем — 555 (+4) ед,
  • РСЗО — 195 (+0) ед,
  • средства ПВО — 89 (+1) ед,
  • самолетов — 200 (+0) ед,
  • вертолетов — 164 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 416 (+5),
  • крылатые ракеты — 95 (+0),
  • корабли/катера — 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2087 (+28) ед,
  • специальная техника — 42 (+0).

«Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ

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