Что с вами сделали за эти годы? Зеленский обратился к родным погибших оккупантов

20 марта, 04:05
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Уничтоженная техника оккупационных войск (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Уничтоженная техника оккупационных войск (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Владимир Зеленский обратился к родственникам российских оккупантов, которые погибли после начала войны России против Украины.

«Но я хочу спросить у граждан России. Что с вами сделали за эти годы? Неужели вам больше ничего не значат слова „сын“, „мать“, „отец“? Уже больше 14 тысяч убитых ваших солдат. Это 14 тысяч матерей. Это 14 тысяч отцов. Это жены, это дети, родственники и друзья. И вы этого не замечаете? А ведь жертв будет только больше. Пока продолжается война. Ваша война против нас, России против Украины. На нашей земле», — заявил Зеленский.

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Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 14400 человек личного состава.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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