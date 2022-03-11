«Надеюсь, нас отправят домой». СБУ обнародовала перехват разговора российских оккупантов, которые пытались атаковать Киев

11 марта, 12:45
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Украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Служба безопасности Украины обнародовала аудиоперехват разговора российского оккупанта со своими родными.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, оккупант был в составе части, которая пыталась захватить Киев через Бородянку.

По его словам, украинские военные нанесли потери личному состою подразделения, а несколько дней назад уничтожили их паек, который доставили из РФ.

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«У нас просто мало людей осталось. Многое погибло, много раненых из нашей части, из нашего батальона», — рассказал он.

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Оккупант добавил, что их планируют переправить в Беларусь.

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«Ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем ждать подкрепления техники, людьми, доукомплектования. Я надеюсь, что нас уже домой отправят», — резюмировал российский военный.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

11 марта — 16-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города. Под Киевом в районе Ирпеня, Гостомеля, Вышгорода и Броваров идут бои.

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Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киев Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины

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