Николаевские десантники уничтожили несколько единиц вражеской техники вместе с экипажем

25 мая, 19:41
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Украинские военнослужащие уничтожают российских оккупантов (Фото:79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв / Facebook)

Украинские военнослужащие уничтожают российских оккупантов (Фото:79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв / Facebook)

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили несколько бронированных машин российских оккупантов вместе с экипажем.

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Об этом сообщила пресс-служба бригады.

«Каждый пришедший на нашу землю оккупант получит свою пулю, каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом», — подчеркнул офицер артиллерийского подразделения 79 ОДШБ.

Видео дня
https://www.facebook.com/79AMBUA/posts/pfbid028a5sJXV1oAiYau2KRDGebyPCH4XwmSAJkUEZj4oVJAMsUQM5x9npEdJcZ7pLA4Vfl
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Десантники Война России против Украины

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