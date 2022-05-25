Николаевские десантники уничтожили несколько единиц вражеской техники вместе с экипажем
Украинские военнослужащие уничтожают российских оккупантов (Фото:79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв / Facebook)
Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили несколько бронированных машин российских оккупантов вместе с экипажем.
Война России против Украины — главные события 25 мая
Об этом сообщила пресс-служба бригады.
«Каждый пришедший на нашу землю оккупант получит свою пулю, каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом», — подчеркнул офицер артиллерийского подразделения 79 ОДШБ.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.