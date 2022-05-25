Николаевские десантники уничтожили несколько единиц вражеской техники вместе с экипажем 25 мая, 19:41 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие уничтожают российских оккупантов (Фото:79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв / Facebook)

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили несколько бронированных машин российских оккупантов вместе с экипажем.

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Об этом сообщила пресс-служба бригады.

«Каждый пришедший на нашу землю оккупант получит свою пулю, каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом», — подчеркнул офицер артиллерийского подразделения 79 ОДШБ.

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