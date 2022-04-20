Николаев покинуло 40% населения с начала войны — мэр 20 апреля, 16:17 Цей матеріал також доступний українською Город Николаев (Фото:НикВести)

С начала полномасштабного вторжения России из Николаева выехало 40% населения. В то же время статистика по покинувшим город не ведется.

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Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире Белсат.

Он уточнил, что до войны в Николаеве проживали около 500 тысяч человек.

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«У нас нет точных данных о количестве людей, что уехали, мы не регистрируем такие данные, но по количеству мусора, что собирается, и использованием питьевой воды, 40% жителей уже покинуло город», — заявил он.

В ночь на 19 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии. В результате атаки возник пожар в жилом доме и складском помещении строительного магазина на Херсонском шоссе.

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