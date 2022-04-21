Власти Херсона не знают точную дату проведения «референдума» — мэр 21 апреля, 20:26 Цей матеріал також доступний українською Город Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Городские власти Херсона не имеют четкой информации относительно даты, когда оккупанты намерены провести в городе «референдум» о создании так называемой «Херсонской народной республики».

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Об этом сообщил городской голова Херсона Игорь Колыхаев в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что если бы он знал четкую дату проведения «референдума», он бы уже оповестил об этом Офис президента.

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«Я не владею 100% четкой информацией относительно намерений и даты проведения так называемого „референдума“. Если бы она у меня была, я бы сразу ее озвучил и сообщил в Офис президента. Если, например, завтра я буду знать, что у нас будет „референдум“ за так называемую „ХНР“, то я буду всеми силами помогать горожанам уехать. Четкая дата мне неизвестна», — подчеркнул Колыхаев.

Он напомнил, что городские власти и коммунальные службы остаются на местах.

«Мы не можем покинуть Херсон, потому что в городе остались горожане. Мы общаемся с ними и поддерживаем их, чтобы они не падали духом. Ведь в Херсоне настоящие патриоты», — пояснил мэр.

Городской голова Херсона подтвердил, что получил ответ от главы Херсонской ОВА Геннадия Лагуты относительно того, каким образом местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками.

«В ответе четко указано: если это не вредит моей жизни или моих близких, я должен продолжить выполнять свои должностные обязанности и обеспечивать функционирование всех коммунальных служб городской территориальной общины. Если такая угроза существует, тогда выполнять свои обязанности можно в режиме онлайн», — сказал Колыхаев.

Он добавил, что из оккупированного русскими войсками города уже выехало около 40% жителей, 20% врачей и медицинского персонала, 5% директоров школ и 3000 учеников.

«Чаще всего жители выезжают самостоятельно, рискуют и попадают под обстрелы. У нас нет безопасного зеленого коридора для эвакуации, поэтому я не могу взять на себя ответственность и советовать горожанам выезжать или оставаться», — сказал Колыхаев.

19 апреля в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию псевдореспублики «ХНР». Для этого оккупанты используют типографию в Новой Каховке.



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