Война России против Украины не закончится в ближайшее время — Боррель

31 августа, 20:06
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Жозеп Боррель (Фото:Julien Warnand / Pool via REUTERS)

Жозеп Боррель (Фото:Julien Warnand / Pool via REUTERS)

Полномасштабная война, которую развязала Россия против Украины, вероятно, не закончится в ближайшее время, поэтому мир должен быть готовым к последствиям агрессии РФ.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель во время брифинга.

Он отметил, что на встрече министров иностранных дел стран ЕС, кроме визовых ограничений для граждан РФ, также обсуждалась ситуация в Украине.

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«Мы согласились, что мы должны быть готовы отвечать на негативные последствия этой российской агрессии против Украины, которая, к сожалению, похоже, что не будет прекращаться в ближайшее время», — сказал Боррель.

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Он отметил, что полномасштабная война касается не только Украины и РФ, она затрагивает вопросы безопасности и стабильности всего европейского континента, а также влияет на ситуацию в мире.

«Мы обсудили, для примера, катастрофическое влияние, которое может иметь эта война, если Россия продолжит играть в азартные игры вокруг украинских атомных станций, особенно в Запорожье», — отметил Боррель.

Главы МИД стран ЕС также обсудили политическую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку для Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=mdwiWlFNk14

24 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов спрогнозировал затяжную войну с РФ.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Евросоюз Российская агрессия Жозеп Боррель Война России против Украины

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