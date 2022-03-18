Неумолкаемые контратаки Украины сильно ограничивают наступление России — разведка Британии

18 марта, 04:13
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РФ не хватает топлива для наступления (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

РФ не хватает топлива для наступления (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Разведка Великобритании сообщает, что непрекращающиеся украинские контратаки значительно ограничивают наступательный потенциал России в ее полномасштабной войне против Украины.

Как отмечает ведомство в Twitter, эти действия украинских защитниклв вынуждают РФ отвлекать большое количество войск для защиты собственных линий снабжения.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1504595426963509251

По данным британской разведки, логистические проблемы оккупантов продолжают препятствовать захлебывающемуся вторжению России в Украину.

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В сообщении также говорится, что нежелание маневрировать по пересеченной местности, отсутствие контроля над воздухом и ограниченные возможности наведения мостов не позволяют РФ эффективно пополнять свои передовые войска даже предметами первой необходимости, такими как продовольствие и топливо.

18 марта — 23 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

По данным ООН, за время полномасштабной войны погибли по меньшей мере 720 мирных жителей Украины, 1252 человека пострадали. В то же время только в Мариуполе, который две недели был заблокирован россиянами и находится под постоянным обстрелом, заявили, что по состоянию на конец 14 марта погибли 2357 мирных жителей — это данные горсовета.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты потеряли около 14 тысяч человек личного состава и более 2000 единиц техники.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Разведка Наступление Контратака Война России против Украины

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