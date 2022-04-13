Зеленский наградил еще 419 украинских военных
72 военных награждены посмертно (Фото:Офис президента Украины)
Президент Украины Владимир Зеленский наградил еще 419 военнослужащих, которые защищают Украину в условиях полномасштабного вторжения России.
В своем видеообращении украинский лидер заявил, что в том числе 72 военных награждены посмертно.
Кроме того, государственными наградами отмечены 30 военнослужащих Главного управления разведки Украины.
«Звание Героя Украины присвоено подполковнику Васильеву Дмитрию Николаевичу, командиру ракетного дивизиона 19-й ракетной бригады. Посмертно», — добавил Зеленский.
Согласно указу президента Украины звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» присвоено:
- Балюку Владимиру Петровичу — сержанту (посмертно),
- Оцерклевичу Виктору Ярославовичу — капитану (посмертно),
- Скобле Алексею Николаевичу — старшему сержанту (посмертно).
Ранее Виталию Сапило, офицеру из села Сокольники Львовской области, посмертно присвоили звание Героя Украины за оборону Киева. Он погиб 25 февраля в жестоком бою с россиянами от прицельного удара ракеты.
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