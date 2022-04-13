Зеленский наградил еще 419 украинских военных

13 апреля, 04:47
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72 военных награждены посмертно (Фото:Офис президента Украины)

72 военных награждены посмертно (Фото:Офис президента Украины)

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил еще 419 военнослужащих, которые защищают Украину в условиях полномасштабного вторжения России.

В своем видеообращении украинский лидер заявил, что в том числе 72 военных награждены посмертно.

https://www.youtube.com/watch?v=MZ3TPJLix7s

Кроме того, государственными наградами отмечены 30 военнослужащих Главного управления разведки Украины.

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«Звание Героя Украины присвоено подполковнику Васильеву Дмитрию Николаевичу, командиру ракетного дивизиона 19-й ракетной бригады. Посмертно», — добавил Зеленский.

Согласно указу президента Украины звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» присвоено:

  • Балюку Владимиру Петровичу — сержанту (посмертно),
  • Оцерклевичу Виктору Ярославовичу — капитану (посмертно),
  • Скобле Алексею Николаевичу — старшему сержанту (посмертно).

Ранее Виталию Сапило, офицеру из села Сокольники Львовской области, посмертно присвоили звание Героя Украины за оборону Киева. Он погиб 25 февраля в жестоком бою с россиянами от прицельного удара ракеты.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Герой Украины Война России против Украины

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