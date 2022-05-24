Над Запорожской областью бойцы Нацгвардии уничтожили российский Су-25

24 мая, 21:41
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Российский Су-25 (Фото:Национальная гвардия Украины / Facebook)

Российский Су-25 (Фото:Национальная гвардия Украины / Facebook)

В понедельник, 23 мая, Национальная гвардия уничтожила российский штурмовик Су-25 над Запорожской областью.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Точным выстрелом нацгвардеец уничтожил боевой штурмовик оккупантов СУ-25 Грач.

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«23 мая во время выполнения боевых заданий в Запорожской области, военнослужащий срочной службы Нацгвардии, уже второй раз за месяц нанес невосполнимые потери врагу», — говорится в сообщении.

Видео дня

По данным УП, российский самолет стал жертвой ПЗРК Игла.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Су-25 Российская авиация Война России против Украины Национальная гвардия Украины (НГУ)

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