Над Запорожской областью бойцы Нацгвардии уничтожили российский Су-25
Российский Су-25 (Фото:Национальная гвардия Украины / Facebook)
В понедельник, 23 мая, Национальная гвардия уничтожила российский штурмовик Су-25 над Запорожской областью.
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Точным выстрелом нацгвардеец уничтожил боевой штурмовик оккупантов СУ-25 Грач.
«23 мая во время выполнения боевых заданий в Запорожской области, военнослужащий срочной службы Нацгвардии, уже второй раз за месяц нанес невосполнимые потери врагу», — говорится в сообщении.
По данным УП, российский самолет стал жертвой ПЗРК Игла.
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