Над Николаевской областью сбили ракету, выпущенную с бомбардировщика

8 мая, 03:36
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Осколок российской ракеты (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Осколок российской ракеты (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

В субботу, 7 мая, украинские ПВО над Николаевской областью сбили ракету, которую оккупанты выпустили с бомбардировщика.

Война России против Украины — главные события 7 мая

«7 мая в небе над Николаевщиной, подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования Південь сбило российскую крылатую ракету, которая была выпущена из российского стратегического бомбардировщика», — сообщили в Минобороны.

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В командовании напомнили, что сохраняется угроза ударов с территории РФ, Черного моря и временно оккупированного Крыма.

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5 мая глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что российские оккупанты всю ночь бомбили Николаев и область, в результате были ранены несколько человек.

https://www.youtube.com/watch?v=qX25XOaqpwg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Ракеты Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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