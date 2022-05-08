Над Николаевской областью сбили ракету, выпущенную с бомбардировщика
Осколок российской ракеты (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)
В субботу, 7 мая, украинские ПВО над Николаевской областью сбили ракету, которую оккупанты выпустили с бомбардировщика.
Война России против Украины — главные события 7 мая
«7 мая в небе над Николаевщиной, подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования Південь сбило российскую крылатую ракету, которая была выпущена из российского стратегического бомбардировщика», — сообщили в Минобороны.
В командовании напомнили, что сохраняется угроза ударов с территории РФ, Черного моря и временно оккупированного Крыма.
5 мая глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что российские оккупанты всю ночь бомбили Николаев и область, в результате были ранены несколько человек.
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