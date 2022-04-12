На Запорожском направлении украинские военнослужащие сбили вражеский самолет

12 апреля, 16:24
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Су-34 (Фото:Минобороны России)

Су-34 (Фото:Минобороны России)

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В Запорожском направлении накануне украинские военные сбили вражеский самолет Су-34.

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Об этом сообщили Силы обороны Запорожского края.

«Хорошо поработало одно из подразделений противовоздушной обороны, добавив в свой счет уничтоженный вражеский самолет СУ-34», — говорится в сообщении.

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Также указано, что защитники Запорожского края за прошлые сутки уничтожили:

  • 65 оккупантов, трое ранены;
  • четыре танка;
  • пять боевых бронированных машин;
  • две реактивные системы залпового огня;
  • два 120 мм минометов;
  • пять единиц автомобильной техники.
https://www.facebook.com/102610391706519/videos/2793048807668190/

В ночь на вторник, 12 апреля, российские войска нанесли удар по селу Новояковлевка Запорожской области.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Армия России Су-34 Война России против Украины

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