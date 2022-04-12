На Запорожском направлении украинские военнослужащие сбили вражеский самолет
Су-34 (Фото:Минобороны России)
В Запорожском направлении накануне украинские военные сбили вражеский самолет Су-34.
Война России против Украины — главные события 12 апреля
Об этом сообщили Силы обороны Запорожского края.
«Хорошо поработало одно из подразделений противовоздушной обороны, добавив в свой счет уничтоженный вражеский самолет СУ-34», — говорится в сообщении.
Также указано, что защитники Запорожского края за прошлые сутки уничтожили:
- 65 оккупантов, трое ранены;
- четыре танка;
- пять боевых бронированных машин;
- две реактивные системы залпового огня;
- два 120 мм минометов;
- пять единиц автомобильной техники.
В ночь на вторник, 12 апреля, российские войска нанесли удар по селу Новояковлевка Запорожской области.
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