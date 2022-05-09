ВСУ на юге уничтожили 51 захватчика и сорвали попытку вывести вражескую группу разведки 9 мая, 04:22 Цей матеріал також доступний українською Накануне ВСУ уничтожили на юге 56 рашистов (Фото:ОК Юг)

Вооруженные силы Украины 8 мая на южном направлении ликвидировали 51 российского захватчика и сорвали попытку врага вывести группу разведки.



Война России против Украины — главные события 8 мая

Как сообщает Оперативное командование Юг, также противник потерял 2 реактивные системы залпового огня, танк, зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С, 2 БПЛА и вертолет.

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Отмечается, что в течение суток на Херсонском и Николаевском направлении существенных изменений в позициях линии столкновения не произошло.

В результате боя после того, как ВСУ обнаружили и сорвали попытку противника вывести группу разведки, со стороны врага есть убитый, раненый и пленный.

«Ударив в начале суток системами залпового огня по Николаеву, враг продолжал терроризировать другие южные регионы ракетными ударами в течение всего дня», — говорится в сообщении.

Как отмечает ОК Юг, в сутки враг атаковал Одещину ракетами 9 раз, преимущественно с применением авиации. 6 ракет точно уничтожены силами противовоздушной обороны.

«Получено подтверждение о потерях врага накануне — это еще 56 рашистов, еще 3 реактивных системы залпового огня, 4 БТРа, 2 единицы автомобильной техники, а также существенно поврежденный радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс Зоопарк 2», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что в течение суток 8 мая россияне девять раз обстреливали территорию Одессы и области. Силы ПВО уничтожили шесть крылатых ракет и ударный беспилотник Форпост, однако другие снаряды достигли цели и нанесли ущерб гражданским объектам.

В частности, начальник Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что в результате попадания ракеты в дом молодая девушка получила ранения и находится в больнице. Также нанесенные удары повредили в области электроподстанцию и газопровод, в результате чего шесть сел в Болградском районе остались без света, воды и газа.

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