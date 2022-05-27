Украинские защитники за сутки уничтожили 35 оккупантов и выполнили 100 огневых задач на юге
Ракетно-артиллерийское вооружение вместе с авицией уничтожили более 30 захватчиков (Фото:ОК Юг via Facebook)
Вооруженные силы Украины 26 мая на юге уничтожили 35 захватчиков и выполнили 100 огневых задач.
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Как сообщает оперативное командование (ОК) Юг, добиться этого удалось подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией.
Помимо живой силы также было ликвидировано несколько боевых машин пехоты, а окончательные потери врага уточняются. Отмечается, то в результате обстрела Николаевской области за сутки ранения получили 14 гражданских лиц, погибла женщина.
ОК Юг отмечает, что в Одесской области стабильная ситуация, а контрдиверсионные меры имеют в результатах не только количественные, но и качественные показатели.
При этом корабельные группировки в Черном море продолжают держать под угрозой ракетные удары как югу Украины, так и другие регионы. Не исключено применение и ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации.
Сообщалось, что из-за того, что россияне не позволяют отремонтировать гидроагрегаты на Каховской ГЭС под угрозой затопления находится Херсон.
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