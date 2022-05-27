Украинские защитники за сутки уничтожили 35 оккупантов и выполнили 100 огневых задач на юге 27 мая, 03:32 Цей матеріал також доступний українською Ракетно-артиллерийское вооружение вместе с авицией уничтожили более 30 захватчиков (Фото:ОК Юг via Facebook)

Вооруженные силы Украины 26 мая на юге уничтожили 35 захватчиков и выполнили 100 огневых задач.



Война России против Украины — главные события 26 мая

Как сообщает оперативное командование (ОК) Юг, добиться этого удалось подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией.

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Помимо живой силы также было ликвидировано несколько боевых машин пехоты, а окончательные потери врага уточняются. Отмечается, то в результате обстрела Николаевской области за сутки ранения получили 14 гражданских лиц, погибла женщина.

ОК Юг отмечает, что в Одесской области стабильная ситуация, а контрдиверсионные меры имеют в результатах не только количественные, но и качественные показатели.

При этом корабельные группировки в Черном море продолжают держать под угрозой ракетные удары как югу Украины, так и другие регионы. Не исключено применение и ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации.

Сообщалось, что из-за того, что россияне не позволяют отремонтировать гидроагрегаты на Каховской ГЭС под угрозой затопления находится Херсон.

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