ВСУ 29 мая на юге ликвидировали командный пункт захватчиков и 67 оккупантов 30 мая, 06:26 Цей матеріал також доступний українською Враг продолжает нести потери (Фото:ОК Юг via Facebook)

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили на юге командный пункт оккупантов и 67 захватчиков.



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Как сообщает оперативное командование Юг, также украинским защитникам удалось ликвидировать 27 единиц российской техники и пункт управления беспилотными разведчиками.

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Отмечается, что враг продолжает подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи в Херсонской области. Недалеко от Херсона идет выгрузка техники: около 120 единиц Т-62 и БМП-2 в течение нескольких дней накоплено для усиления враждебных позиций.

При этом в районе Новой Каховки и Степановки оборудованы танковые позиции, тогда как украинские подразделения продолжают наступательные действия и меры сковывания и недопущения перемещения резервов.

Воздушная разведка захватчиков с помощью Орлан-10 обернулась потерей беспилотника, после чего были применены вертолеты Ми-8, с помощью которых разведывались позиции ВСУ и были попытки их атаковать.

В ходе огневой поддержки наступления и ведения сковывающих действий ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией также были уничтожены 6 танков Т-62, 2 реактивные системы залпового огня Град, 3 самоходных гаубицы Мста-С, 3 единицы бронированной и 13 — автомобильной техники.

Американский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области поломало планы России эффективно окопаться и укрепить контроль над захваченными территориями на юге.



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