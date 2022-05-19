ВСУ поразили 90 целей российских захватчиков на юге 18 мая 19 мая, 04:28 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники защищают южные рубежи (Фото:ОК Юг)

Вооруженные силы Украины поразили 18 мая на южных рубежах страны 90 целей российских оккупантов.



Война России против Украины — главные события 18 мая

Как сообщает Оперативное командование Юг, удары нанесены ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией.

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Подтвердилось попадание в 20 захватчиков, 2 самоходные артустановки, автомобильную и бронированную технику. Окончательные потери еще уточняются.

Отмечается, что противник не продвинулся с занимаемых позиций на линии столкновения в Херсонской и Николаевской области.

Как сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил, ВСУ отбили 16 атак российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, а на двух локациях продолжаются бои.

По данным Генштаба, с начала войны РФ потеряла в Украине около 28,3 тысяч своих солдат и лишилась более 8 тысяч единиц техники.

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