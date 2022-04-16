За сутки украинские военнослужащие уничтожили 16 оккупантов на востоке

16 апреля, 21:46
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Военная техника оккупантов на территории Украины (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід via Facebook)

Военная техника оккупантов на территории Украины (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід via Facebook)

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В течение суток, 16 апреля, украинские военнослужащие на востоке уничтожили 16 российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщает пресс-служба ОТГ Восток в Facebook.

Украинские войска продолжили давать достойный отпор российским оккупантам. Враг понес потери в живой силе и технике.

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Удалось отбить одну атаку врага. Потери противника составляют:

  • личного состава — 16;
  • БМП — 2;
  • артиллерийских систем — 4;
  • АО — 2;
  • БПЛА — 3.
https://www.facebook.com/otueast/posts/696717461753997

16 апреля глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что российские войска на донецко-луганском направлении начнут наступление, как только закончатся дожди. По количеству личного состава и техники они готовы к попытке прорыва.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Восток Украины Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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