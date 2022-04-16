За сутки украинские военнослужащие уничтожили 16 оккупантов на востоке
Военная техника оккупантов на территории Украины (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід via Facebook)
В течение суток, 16 апреля, украинские военнослужащие на востоке уничтожили 16 российских оккупантов.
Война России против Украины — главные события 16 апреля
Об этом сообщает пресс-служба ОТГ Восток в Facebook.
Украинские войска продолжили давать достойный отпор российским оккупантам. Враг понес потери в живой силе и технике.
Удалось отбить одну атаку врага. Потери противника составляют:
- личного состава — 16;
- БМП — 2;
- артиллерийских систем — 4;
- АО — 2;
- БПЛА — 3.
16 апреля глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что российские войска на донецко-луганском направлении начнут наступление, как только закончатся дожди. По количеству личного состава и техники они готовы к попытке прорыва.
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