За сутки украинские военнослужащие уничтожили 16 оккупантов на востоке 16 апреля, 21:46 Цей матеріал також доступний українською Военная техника оккупантов на территории Украины (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід via Facebook)

В течение суток, 16 апреля, украинские военнослужащие на востоке уничтожили 16 российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщает пресс-служба ОТГ Восток в Facebook.

Украинские войска продолжили давать достойный отпор российским оккупантам. Враг понес потери в живой силе и технике.

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Удалось отбить одну атаку врага. Потери противника составляют:

личного состава — 16;

БМП — 2;

артиллерийских систем — 4;

АО — 2;

БПЛА — 3.

16 апреля глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что российские войска на донецко-луганском направлении начнут наступление, как только закончатся дожди. По количеству личного состава и техники они готовы к попытке прорыва.

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