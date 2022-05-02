На Востоке ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и ликвидировали 75 оккупантов
Война РФ против Украины (иллюстративное фото) (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід / Facebook)
Российские войска за сутки на Востоке совершили одну атаку. В результате ВСУ ликвидировали 75 оккупантов.
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Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток.
Украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами.
В частности, потери врага составляют:
- личного состава — 75;
- танков — два;
- БМП — шесть;
- ББМ — пять;
- артиллерийских систем — одна;
- минометных расчетов — два;
- АТ — три;
- БПЛА — четыре;
- специальная техника — одна.
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