На Востоке ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и ликвидировали 75 оккупантов 2 мая, 22:17 Цей матеріал також доступний українською Война РФ против Украины (иллюстративное фото) (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід / Facebook)

Российские войска за сутки на Востоке совершили одну атаку. В результате ВСУ ликвидировали 75 оккупантов.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток.

Украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами.

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В частности, потери врага составляют:

личного состава — 75;

танков — два;

БМП — шесть;

ББМ — пять;

артиллерийских систем — одна;

минометных расчетов — два;

АТ — три;

БПЛА — четыре;

специальная техника — одна.

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