На Востоке ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и ликвидировали 75 оккупантов

2 мая, 22:17
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Война РФ против Украины (иллюстративное фото) (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід / Facebook)

Война РФ против Украины (иллюстративное фото) (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід / Facebook)

Российские войска за сутки на Востоке совершили одну атаку. В результате ВСУ ликвидировали 75 оккупантов.

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Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток.

Украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами.

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В частности, потери врага составляют:

  • личного состава — 75;
  • танков — два;
  • БМП — шесть;
  • ББМ — пять;
  • артиллерийских систем — одна;
  • минометных расчетов — два;
  • АТ — три;
  • БПЛА — четыре;
  • специальная техника — одна.
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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Война России против Украины

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