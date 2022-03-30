На востоке за сутки украинские военнослужащие уничтожили около 200 оккупантов — ОТГ Схід 30 марта, 22:11 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная военная техника РФ (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід / Facebook)

На востоке Украины военнослужащие отбили три атаки российских войск. Было уничтожено до 200 оккупантов, семь танков, 11 БМП, 11 артиллерийских систем и минометов, другая техника.

Война России против Украины — главные события 30 марта



Оперативно-тактическая группировка Схід.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки Схід российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия. Так, 30 марта, украинские воины отразили три атаки врага. В результате боев было уничтожено: личного состава — до 200; танков — 7; БТР — 2 ;БМП — 11; ББМ — 1, артиллерийских систем, минометов — 11; РСЗО — 4; АО — 9; БПЛА — 1», — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что украинские защитники своими профессиональными действиями каждый день доказывают оккупантам, что здесь их ждет смерть и позор, ведь только такая судьба может быть у тех, кто пришел захватить нашу страну.

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