На востоке за сутки украинские военнослужащие уничтожили около 200 оккупантов — ОТГ Схід

30 марта, 22:11
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Уничтоженная военная техника РФ (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід / Facebook)

Уничтоженная военная техника РФ (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід / Facebook)

На востоке Украины военнослужащие отбили три атаки российских войск. Было уничтожено до 200 оккупантов, семь танков, 11 БМП, 11 артиллерийских систем и минометов, другая техника.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Оперативно-тактическая группировка Схід.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки Схід российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия. Так, 30 марта, украинские воины отразили три атаки врага. В результате боев было уничтожено: личного состава — до 200; танков — 7; БТР — 2 ;БМП — 11; ББМ — 1, артиллерийских систем, минометов — 11; РСЗО — 4; АО — 9; БПЛА — 1», — говорится в сообщении.

Видео дня

В ведомстве подчеркнули, что украинские защитники своими профессиональными действиями каждый день доказывают оккупантам, что здесь их ждет смерть и позор, ведь только такая судьба может быть у тех, кто пришел захватить нашу страну.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Восток Украины Война России против Украины

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