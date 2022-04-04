На востоке украинские военнослужащие успешно отбили семь атак врага за сутки 4 апреля, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Военная техника армии РФ (Фото:Операція об'єднаних сил / Facebook)

В течение 4 апреля украинские военнослужащие из Объединенных сил успешно отразили семь атак российско-оккупационных войск на Донецком и Луганском направлениях.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщает пресс-штаб.

За сутки Объединенные силы уничтожили семь вражеских танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийские системы противника и нанесли урон оккупантам.

Видео дня

Кроме того, враг совершил еще одну атаку в районе оперативно-тактической группировки Восток. Украинские защитники уничтожили до 30 оккупантов, два танка, три бронетранспортера, два Д-30 и минометный расчет.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 4 апреля враг потерял около 18 300 единиц личного состава, 647 танков, 1 844 боевых бронированных машины, 147 самолетов, 54 средства ПВО и т. д.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.