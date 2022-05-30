ВСУ на востоке уничтожили 39 оккупантов за сутки, ПВО сбила две российские ракеты

30 мая, 02:38
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Россия пополнилась новыми потерями в личном составе и технике (Фото:Оперативно-тактическая группировка Восток)

Россия пополнилась новыми потерями в личном составе и технике (Фото:Оперативно-тактическая группировка Восток)

На восточных рубежах Вооруженные силы Украины 29 мая ликвидировали 39 захватчиков, тогда как Противовоздушная оборона сбила две российские крылатые ракеты.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Как сообщает оперативно-тактическая группировка Восток, в результате поражения по скоплению личного состава и техники российских войск украинской артиллерией также был уничтожен склад с боеприпасами.

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Кроме того, враг потерял, БМП — 1, БТР — 1, ББМ — 5, артиллерийских систем — 2, АТТ — 3, топливозаправщиков — 1, БПЛА — 3.

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29 мая защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили 14 атак врага на Донбассе.

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: две артиллерийские системы, 11 единиц боевой бронированной техники, 10 вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили две крылатые ракеты Х-59МК и три высокоточных беспилотных летательных аппарата типа Куб.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Крылатая ракета Восток Украины Война России против Украины ПВО Украины российские потери

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