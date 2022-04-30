В Украине на поле боя погиб 22-летний американец 30 апреля, 03:39 Цей матеріал також доступний українською Вилли Джозеф Кансел (Фото:CNN)

25 апреля на поле боя в Украине погиб 22-летний американец Вилли Джозеф Кансел. Мать погибшего сообщила, что он работал на частную военную компанию.

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Об этом сообщает CNN.



Кансел — бывший морской пехотинец, и незадолго до начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину он начал работать на частную военную компанию.



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Его мама сообщила, что он согласился поехать в Украину и воевать на стороне украинской армии.

Вдова погибшего Бриттани Кансел сообщила, что у нее остался семимесячный сын.

«Мой муж действительно умер в Украине. Он отправился туда, желая помочь людям, он всегда чувствовал, что это его главная жизненная миссия… Мой муж был очень смелым и героем. Я не ожидала, что стану вдовой в 23 года или что наш сын быть без отца. Все, чего я хочу, это чтобы он вернулся домой, похоронить его должным образом», — сообщила Кансел.



Смерть военного прокомментировал глава Белого дома Джо Байден.

«Это очень грустно. Он оставил маленького ребенка», — заявил президент.

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