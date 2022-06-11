В Одесской области от взрыва мины погиб отдыхающий на пляже 11 июня, 20:19 Цей матеріал також доступний українською Пляж в Одессе (Фото:omore.city)

На пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в морской воде погиб отдыхающий.

Об этом сообщил советник начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Семья, несмотря на запрет, пришла отдыхать на побережье в Одесской области. Пока мать с сыном располагались с вещами, отец решил измерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

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На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

За несколько часов до взрыва на один из пляжей Одесской области прибило российскую морскую мину. Братчук в очередной раз напомнил, что купаться в море и отдыхать на пляжах запрещено из-за опасности.

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