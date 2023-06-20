Оккупанты наступали на нескольких направлениях, ВСУ уничтожили 17 артиллерийских подразделений — Генштаб 20 июня, 21:54 Защитники Украины ведут огонь из трофейного российского танка Т-80 в районе Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 20 июня, на 482-й день с начала полномасштабного российского вторжения.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



по уточненным данным, российские оккупанты 20 июня атаковали Украину 35 иранскими беспилотниками Shahed, семью зенитными управляемыми ракетами С-300 и одной крылатой ракетой наземного базирования Искандер-М по гражданским объектам Запорожья. Силы ПВО уничтожили 32 вражеских Шахеда;

страна-агрессор нанесла более 72 авиаударов, 36 раз вела обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям защитников Украины и населенным пунктам, есть пострадавшие гражданские. Вероятность ракетных и авиаударов остается очень высокой;

основные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях , за сутки там произошло 35 боестолкновений;

, за сутки там произошло 35 боестолкновений; на Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах;

оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах; на Лиманском направлении россияне наступали в направлении Кременная — Ямполовка;

россияне наступали в направлении Кременная — Ямполовка; на Бахмутском направлении войска страны-террориста безуспешно пытались наступать в направлении Орехово-Василевки Донецкой области;

войска страны-террориста безуспешно пытались наступать в направлении Орехово-Василевки Донецкой области; на Шахтерском направлении оккупанты провально пытались наступать в направлении Новомихайловки;

оккупанты провально пытались наступать в направлении Новомихайловки; на Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают обороняться;

россияне продолжают обороняться; во временно захваченных населенных пунктах в Запорожской области оккупанты поставили дополнительные блокпосты и пункты фильтрации, тщательно проверяют документы и вещи мирных жителей и берут у них отпечатки пальцев;

авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов и два — по вражеским ЗРК, защитники Украины уничтожили три разведывательных БПЛА россиян;

ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили три российских пункта управления, район сосредоточения оккупантов и их техники, три станции РЭБ, 17 артиллерийских подразделений на огневых позициях, средство ПВО и еще один важный объект страны-террориста.

Видео дня

Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что защитники Украины продвигаются вперед на юге, идут ожесточенные бои. На некоторых направлениях, в частности, Купянском и Лиманском, ВСУ находятся в обороне.