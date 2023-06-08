На четырех направлениях идут тяжелые бои за каждый метр — Генштаб
Защитники Украины из 3-й штурмовой бригады на Бахмутском направлении (Фото:3rd Assault Brigade/Ukrainian Armed Forces Press Service via REUTERS)
В Генеральном штабе рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 8 июня, на 470-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.
Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:
- за сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 27 авиаударов, около 30 раз обстреливали позиции защитников Украины и населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Вероятность ракетных и авиаударов остается очень высокой по всей Украине;
- основные усилия страны-агрессора сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, идут тяжелые бои за каждый квадратный метр. На этих участках фронта за сутки произошло 26 боестолкновений;
- на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок россиян;
- на Северском и Слобожанском направлениях оккупанты усиливают группировку прикрытия границы территориальными войсками;
- на Лиманском направлении враг безуспешно наступал в районе Веселого Донецкой области;
- на Бахмутском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение, провально наступали в направлении Ивановского;
- на Авдеевском направлении войска страны-террориста безуспешно пытались наступать в районах Северного и Опытного;
- на Марьинском направлении защитники Украины отбили все вражеские атаки в районе Марьинки;
- на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обороняться;
- на временно захваченных территориях в Херсонской области россияне используют последствия своего преступления в своих целях и прикрываются мирными жителями: людей, которые эвакуировались из затопленных населенных пунктов, селят в пансионатах и на базах отдыха, где находятся военные подразделения оккупантов;
- у военного руководства страны-агрессора значительные проблемы с обеспечением войск, они заставляют контрактников за свои деньги покупать форму;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения оккупантов и два — по вражеским зенитно-ракетным комплексам;
- ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили пять пунктов управления, шесть районов сосредоточения оккупантов, вооружения и техники, два ЗРК, восемь артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще два важных объекта врага.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 212 760 оккупантов, за последние сутки — 730.