Битва за Донбасс. Враг действует по классической схеме — Арестович 19 апреля, 17:53 Цей матеріал також доступний українською Война России против Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о тактике российских оккупантов в битве за Донбасс. По его словам, противник использует классическую схему.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Во время брифинга Арестович уточнил, что враг проводит отвлекающие удары.

«Проводит отвлекающие удары, но нацелен на продвижение от Изюма и так далее. Враг действует по классической схеме», — сказал Арестович.

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19 апреля утром в Генштабе ВСУ заявили, что на Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс, еще вечером 18 апреля.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона сказал, что обострение началось и украинские военные отбили наступление оккупантов в Рубежном и Попасной.



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