Украинский снайпер ликвидировал на Донбассе родственника террориста Гиркина 24 марта, 02:23 Цей матеріал також доступний українською Тесть Гиркина Ситоленко Сергей (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

( Стрелкова), который воевал за боевиков на Донбассе в 2014 году. Во время войны против России на востоке Украины был ликвидирован тесть террориста Игоря ГиркинаСтрелкова), который воевал за боевиков на Донбассе в 2014 году.

Издание Медуза сообщает, что тестя Гиркина Сергея Ситоленко ликвидировал украинский снайпер.

Отмечается, что боевик Гиркин репостнул на своей официальной странице сообщение своей жены, которая рассказывает о смерти отца под Авдеевкой.

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Ситоленко Сергей воевал против Украины с 2014 года.

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21 марта украинские защитники разгромили оккупантов на Донбассе, россияне потеряли до 300 человек.

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