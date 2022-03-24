Украинский снайпер ликвидировал на Донбассе родственника террориста Гиркина
Тесть Гиркина Ситоленко Сергей (Фото:Антон Геращенко/Telegram)
Издание Медуза сообщает, что тестя Гиркина Сергея Ситоленко ликвидировал украинский снайпер.
Отмечается, что боевик Гиркин репостнул на своей официальной странице сообщение своей жены, которая рассказывает о смерти отца под Авдеевкой.
Ситоленко Сергей воевал против Украины с 2014 года.
21 марта украинские защитники разгромили оккупантов на Донбассе, россияне потеряли до 300 человек.
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