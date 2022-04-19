В течение суток украинские военнослужащие отбили десять атак врага на Донбассе
Война в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Украинские военнослужащие в течение суток отбили десять атак противника на Донбассе. В то же время захватчики понесли значительные потери среди техники.
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Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Кроме этого, в течение суток украинские военнослужащие уничтожили: 12 танков, артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной автомобильной техники, две единицы автомобильной техники.
При этом подразделения ПВО уничтожили: один истребитель Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотника, крылатую ракету.
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