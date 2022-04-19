В течение суток украинские военнослужащие отбили десять атак врага на Донбассе 19 апреля, 23:57 Цей матеріал також доступний українською Война в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие в течение суток отбили десять атак противника на Донбассе. В то же время захватчики понесли значительные потери среди техники.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Кроме этого, в течение суток украинские военнослужащие уничтожили: 12 танков, артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной автомобильной техники, две единицы автомобильной техники.

Видео дня

При этом подразделения ПВО уничтожили: один истребитель Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотника, крылатую ракету.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.