Оккупанты обстреляли лицей в Константиновке Донецкой области, есть погибшие и много пострадавших

7 мая, 15:45
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Оккупанты обстреляли лицей в городе Константиновка Донецкой области (Фото:ДСНС/Facebook)

Оккупанты обстреляли лицей в городе Константиновка Донецкой области (Фото:ДСНС/Facebook)

7 мая оккупанты нанесли ракетный удар по лицею в городе Константиновка в Краматорском районе Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, еще девять пострадали.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Спасатели отметили, что утром 7 апреля в результате вражеского ракетного удара вспыхнул пожар на территории корпуса № 1 Константиновского профессионального строительного лицея в Краматорском районе Донецкой области.

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Спасателям удалось ликвидировать возгорание на площади 50 квадратных метров. После разбора завалов здания найдено девять пострадавших и двое погибших.

Отмечается, что от Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлечены 16 человек личного состава и три единицы техники. В настоящее время работы по ликвидации последствий обстрела продолжаются.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Донецкая область Константиновка Война России против Украины

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