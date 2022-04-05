В Киевской области задокументировали уже 1200 военных преступлений — МВД 5 апреля, 02:54 Цей матеріал також доступний українською Улицы Бучи после освобождения от оккупации (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что правоохранители зафиксировали в Киевской области уже 1200 военных преступлений.



Война России против Украины — главные события 4 апреля

«За все время войны задержано более 600 диверсантов. Больше военных преступлений зафиксировано в Киевской области, их сейчас 1200», — заявил Монастырский в эфире украинского телевидения.

Видео дня

Министр призвал жителей не спешить возвращаться на освобожденные территории. В городах и поселках осталось много растяжек, неразорванных мин и взрывоопасных предметов.

«Только накануне работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли и обезвредили более 5000 предметов», — заявил министр.

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».



Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. Владимир Зеленский сказал, что количество погибших может быть намного выше.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.