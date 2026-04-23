Немецкий генерал Кашке заявил, что РФ провалила все стратегические цели в войне против Украины

Украинские военнослужащие стреляют из самоходной гаубицы по позициям российских войск на передовой вблизи города Покровск, 30 марта 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Россия за четыре года полномасштабной войны против Украины не достигла ни одной из своих стратегических целей , в том числе и в попытках сломать стойкость украинского народа.

Об этом заявил руководитель специального штаба по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Йоахим Кашке во время 18-го Киевского форума по безопасности.

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«Если посмотреть на Россию, то они провалили каждую стратегическую цель, которую перед собой ставили. Это касается как первых дней, так и последних четырех лет, и особенно прошлой зимой, когда они пытались сломать стойкость великого украинского народа», — сказал он.

Кашке отметил, что Украина смогла выстоять. Это, по его словам, дает основания говорить о «свете в конце тоннеля».

Генерал подчеркнул, что достижения Украины стали возможными благодаря «храбрости украинского народа» и единству международной поддержки.

Также Кашке указал на изменения, которые заключаются сейчас уже не просто в предоставлении всей необходимой Украине поддержки, а в развитии партнерства с ней.

«Теперь мы видим обратный процесс, поэтому хотим развить наше партнерство, наши отношения с великим украинским народом до уровня стратегического партнерства. Ведь мы считаем, что есть чему поучиться и есть много того, к чему нам нужно готовиться», — отметил он.

Военный призвал союзников сосредотачиваться на положительной динамике и стратегическом видении в поддержке Украины.

По его словам, страны НАТО должны наращивать собственные возможности, поскольку «сила Альянса происходит от силы государств-членов».

Кашке заверил, что Германия и в дальнейшем будет оставаться рядом с Украиной.

«Я бы сказал от имени Германии: безусловно, да. Мы будем рядом, мы преданы этому делу и хотим развивать его еще больше», — подчеркнул он.

15 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с изменением погодных условий российские оккупанты активизировали наступательные действия и проводят их почти по всей линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров.

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22 апреля Сырский заявил, что россияне не оставляют попыток продвижения и намерены захватить не только Донбасс, но и всю территорию Украины.