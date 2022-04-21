«Для нас остались часы». Украинские морпехи в Мариуполе просят о помощи международных лидеров и дипломатов — командир Волынский 21 апреля, 17:09 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь, 15 апреля (Фото:Pavel Klimov / Reuters)

Украинские морские пехотинцы просят мировое сообщество помочь организовать экстракцию военных или хотя бы зеленые коридоры для вывода гражданских и раненых с территории завода Азовсталь в Мариуполе.

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Командир 36-й отдельной бригады морских пехотинцев Вооруженных сил Украины, которая находится на Азовстали, Сергей Волынский в комментарии Радио Свобода заявил, что на территории предприятия остаются сотни гражданских, более 500 раненых бойцов и другие украинские военнослужащие.

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При этом российская сторона продолжает обстреливать Азовсталь. Обстрелы оккупантов могут длиться от семи до 10 часов в сутки.

«Это работа дипломатов, это работа господина президента, это работа международного сообщества. Надо кричать! Просто словами поддержки и глубокими дыханиями ситуацию уже не спасти. Она перешла критическую границу. Должно быть всем стыдно, начиная от Байдена, призывающего мир к демократии и человечности, и до последнего политика, который ложится спать в теплую, чистую постель, вдоволь ест и пьет воду, за то, что здесь дети находятся более 50 суток в условиях полной изоляции», — заявил Волынский.

Украинские военнослужащие продолжают надеяться на то, что мировые лидеры и дипломаты услышат их и спасут.

«Мы надеемся, что мировые лидеры и дипломаты всего мира все же услышат нас и найдут правильную платформу, найдут пути решения ситуации. Для нас, возможно, остались часы, о днях, пожалуй, уже и речь не идет», — сказал он.

Волынский подчеркнул, что российские оккупанты имеют в десятки большую численность группировки. Они продолжают обстреливать Мариуполь, используя при этом бомбы ФАБ-3000.

«Противник имеет в десятки раз большую численность группировки, полностью контролирует небо, бомбит нас бомбами, например, такими, как ФАБ-3000. Остаются воронки там по 20 метров в глубину в земле. Постоянно используется артиллерия разных калибров, в том числе ракеты, в том числе базирующаяся на море артиллерия», — сообщил Волынский.

Он добавил, что на Азовстали существует проблема с едой и водой, а из-за сырости раны не заживают.

«Еды нет, воды нет, медикаментов нет… В подвальных и полуподвальных помещениях из-за сырости не заживают раны, ребята гниют… Такая ситуация», — подытожил он.

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