Морпехи и Азов спасли около 500 бойцов из порта Мариуполя
Ситуация в Мариуполе, 25 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели совместную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод Азовсталь.
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Об этом сообщает Преступности.нет со ссылкой на слова офицера 36-й ОБрМП.
Николаевские морпехи и военнослужащие Азова вышли на бронетехнике к территории морского порта, где находились бойцы Госпогранслужбы и несколько подразделений Национальной полиции. У последних заканчивался боекомплект.
Военнослужащие с боем прорвались к бойцам, обеспечили огневое прикрытие и на транспорте вывезли около 500 бойцов ГПСУ и НПУ на территорию предприятия Азовсталь.
Сообщается, что во время реализации спланированной спецоперации «живой силе оккупантов нанесли серьезный урон».
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