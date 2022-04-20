Морпехи и Азов спасли около 500 бойцов из порта Мариуполя 20 апреля, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Ситуация в Мариуполе, 25 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели совместную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод Азовсталь.

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Об этом сообщает Преступности.нет со ссылкой на слова офицера 36-й ОБрМП.

Николаевские морпехи и военнослужащие Азова вышли на бронетехнике к территории морского порта, где находились бойцы Госпогранслужбы и несколько подразделений Национальной полиции. У последних заканчивался боекомплект.

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Военнослужащие с боем прорвались к бойцам, обеспечили огневое прикрытие и на транспорте вывезли около 500 бойцов ГПСУ и НПУ на территорию предприятия Азовсталь.

Сообщается, что во время реализации спланированной спецоперации «живой силе оккупантов нанесли серьезный урон».

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