Глава Евросовета назвал историческим шагом решение Финляндии вступить в НАТО 12 мая, 20:47 Цей матеріал також доступний українською Шарль Мишель (Фото:Charles Michel via Twitter)

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал историческим шагом решение Финляндии стать членом НАТО.

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На своей странице в Twitter он подчеркнул, что единство и солидарность НАТО и ЕС никогда не были ближе.

«Единство и солидарность НАТО и ЕС никогда не были ближе. Президент Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин открывают путь для вступления Финляндии в НАТО. Исторический шаг, однажды сделанный, внесет большой вклад в европейскую безопасность», — написал Мишель.

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По его словам, это решение — «мощный сигнал сдерживания» России на фоне войны, которую она ведет в Украине.

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