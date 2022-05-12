Глава Евросовета назвал историческим шагом решение Финляндии вступить в НАТО

12 мая, 20:47
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Шарль Мишель (Фото:Charles Michel via Twitter)

Шарль Мишель (Фото:Charles Michel via Twitter)

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал историческим шагом решение Финляндии стать членом НАТО.

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На своей странице в Twitter он подчеркнул, что единство и солидарность НАТО и ЕС никогда не были ближе.

«Единство и солидарность НАТО и ЕС никогда не были ближе. Президент Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин открывают путь для вступления Финляндии в НАТО. Исторический шаг, однажды сделанный, внесет большой вклад в европейскую безопасность», — написал Мишель.

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По его словам, это решение — «мощный сигнал сдерживания» России на фоне войны, которую она ведет в Украине.

https://twitter.com/eucopresident/status/1524676111514406915
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   НАТО Финляндия Европейский совет Шарль Мишель

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