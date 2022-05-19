Мир стал иначе смотреть на войну России против Украины — Зеленский 19 мая, 21:10 Цей матеріал також доступний українською Украиснкий военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Мир начал смотреть иначе на войну в Украине и соотношение сил, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Еще в начале российского вторжения «кое-кто» не верил в наши силы, однако сейчас мнения изменились.

Война России против Украины — главные события 19 мая

В своем обращении к украинским студентам Зеленский сказал, что Россия всегда будет рядом и, возможно, всегда будет угрозой.

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«После 24 февраля нам уже многое удалось. Сейчас вы можете увидеть, как принципиально по-другому оценивается наш потенциал. Две статьи Forbes. Заголовок от 12 февраля — «вторгнется ли Россия в Украину?"и заголовок от 16 мая «Или украинская армия вторгнется в Россию?». Мир начал смотреть иначе на ситуацию в регионе и соотношение сил», — сказал Зеленский.

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