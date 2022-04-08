Оккупанты обвинили СБУ в подготовке «теракта» на заводе, который закрылся 10 лет назад

8 апреля, 23:45
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Так завод Химпром выглядел в 2012 году (Фото:Сайт завода Химпром)

Так завод Химпром выглядел в 2012 году (Фото:Сайт завода Химпром)

Представитель минобороны оккупанта генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что СБУ готовит теракт на заводе Химпром в Харьковской области, который перестал работать еще в 2012 году.

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Об этом сообщает Украинская правда.

«По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения Химпром сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения Вооруженных сил России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», — заявил чиновник.

Видео дня

Завод Химпром в Первомайске Харьковской области был ликвидирован еще в 2012 году, здания цехов были снесены, железнодорожные пути к ним разобраны.

На YouTube в 2014 году была опубликована неподтвержденная видеозапись взрыва цеха предприятия.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область Химическое оружие Война России против Украины

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