Россия использует в боях против Украины до 370 тысяч оккупантов — Минобороны 26 апреля, 18:48 Защитники Украины на учениях в Житомирской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Страна-агрессор Россия использует в полномасштабной войне против Украины около 369 тысяч оккупантов и около 5900 единиц тяжелого вооружения. Об этом сообщает медийная площадка Military Media Center, созданная на базе Минобороны Украины, в среду, 26 апреля.

По данным ММС, Россия привлекла к боевым действиям против Украины до 48 бригад и 122 полков, в российских оккупационных силах — около 315 формирований.



В ММС заявили, что долгосрочные планы государства-террориста — склонить Украину к переговорам силовым путем. Для этого оккупанты собираются сосредоточиться на наступлении, чтобы вытеснить защитников Украины из важных точек в Донецкой области. В частности, россияне надеются захватить Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

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В ММС также сказали, что вероятность наступления с беларусского направления в ближайшее время «крайне мала», но российские оккупанты продолжат угрожать массированными ракетными ударами гражданской и военной инфраструктуре Украины.



«Враг направляет усилия по выходу на административную границу Донецкой области, а также удержание под контролем временно оккупированных территорий. Фиксируется, что для этого российские войска усилили свою сухопутную группировку на один полк», — добавили в Центре.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла около 188 410 оккупантов, из них 640 — за последние сутки.