С начала войны миллион украинцев зарегистрировались как внутренние переселенцы

12 апреля, 23:26
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Многие люди были вынуждены покинуть свои дома (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Многие люди были вынуждены покинуть свои дома (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ уже миллион украинцев зарегистрировалось как новые вынужденно перемещенные лица.

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«Поддерживаем вынужденных переселенцев. Уже официально зарегистрировалось 1 млн человек. Государство закупает продукты преимущественно у украинских производителей, чтобы загрузить их заказами. По большинству позиций закупили от 30 до 80% всего необходимого», — заявил глава правительства.

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Премьер-министр напомнил, что работодатели получат выплаты, если будут брать на работу вынужденных переселенцев.

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Напомним, лицам, вынужденно покинувшим постоянное место жительства, государство выплачивает до 3000 гривен на одного человека.

Помощь в размере 2000 грн может получить любое внутренне перемещенное лицо. Госвыплата в 3000 грн предусмотрена для каждого ребенка или человека, имеющего инвалидность. Эти средства получаются автоматически. То есть, в дополнительном обращении потребность отсутствует.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Беженцы Переселенцы Денис Шмыгаль Война России против Украины

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