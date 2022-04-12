С начала войны миллион украинцев зарегистрировались как внутренние переселенцы 12 апреля, 23:26 Цей матеріал також доступний українською Многие люди были вынуждены покинуть свои дома (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ уже миллион украинцев зарегистрировалось как новые вынужденно перемещенные лица.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

«Поддерживаем вынужденных переселенцев. Уже официально зарегистрировалось 1 млн человек. Государство закупает продукты преимущественно у украинских производителей, чтобы загрузить их заказами. По большинству позиций закупили от 30 до 80% всего необходимого», — заявил глава правительства.



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Премьер-министр напомнил, что работодатели получат выплаты, если будут брать на работу вынужденных переселенцев.

Напомним, лицам, вынужденно покинувшим постоянное место жительства, государство выплачивает до 3000 гривен на одного человека.

Помощь в размере 2000 грн может получить любое внутренне перемещенное лицо. Госвыплата в 3000 грн предусмотрена для каждого ребенка или человека, имеющего инвалидность. Эти средства получаются автоматически. То есть, в дополнительном обращении потребность отсутствует.

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