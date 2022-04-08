Microsoft пресекла попытку хакерской атаки по Украине, ЕС и США

8 апреля, 03:24
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Microsoft помешала хакерам (Фото:REUTERS/Charles Platiau)

Microsoft помешала хакерам (Фото:REUTERS/Charles Platiau)

Компания Microsoft сообщила, что пресекла попытку хакерской атаки российских военных шпионов, которые хотели навредить Украине, ЕС и США.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что группа хакеров Strontium пыталась атаковать госорганы и аналитические центры ЕС и США. Также под удар должны были попасть украинские госорганы и СМИ.

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Microsoft присвоила прозвище Strontium группе хакеров Fancy Bear, которую связывают с российской военной разведкой.

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The Times опубликовало материал о том, как китайские хакеры вели кибератаки на Украину перед вторжением России. В СБУ опровергли

В СБУ ранее заявили, что в ночь полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, РФ хотела уничтожить всю киберзащиту Украины.

Отмечено, что эффективная работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила агрессору использовать киберпространство для получения военных преимуществ.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Microsoft Кибератаки Война России против Украины

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