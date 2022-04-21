Между Ирпенем и Киевом запускают маршрутки 21 апреля, 21:40 Цей матеріал також доступний українською Жилой комплекс в Ирпене, 29 марта (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

С 25 апреля между Киевом и освобожденным от оккупантов Ирпенем начнут курсировать маршрутки.

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Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.

С 25 апреля поедут первые маршрутки из Ирпеня в Киев и обратно:

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№ 379 Ирпень ( ул. Сковороды, ЖК Синергия) — Киев ( м. Академгородок) — с 7:00 до 19:00 каждый час;

ул. Сковороды, ЖК Синергия) — Киев м. Академгородок) — с 7:00 до 19:00 каждый час; № 392 Ирпень — Киев, временная схема маршрута — ул. 11 Линия — Военный госпиталь — Севериновская — Подгорная — Лычака — Озерная — Соборная — с. Романовка — м. Академгородок — с 7:00 до 19:00 каждый час;

№ 422 Буча-Киев ( через Ирпень), временная схема движения — Ирпенская центральная больница ( Буча, ул. Энергетиков) — ул. Вокзальная — Ирпень, ул. Соборная — Северная — Степановская — Садовая — Лысенко — Пушкинская — Университетская — с. Романовка — м. Академгородок. График: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Киев — 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

Он подчеркнул, что график будут уплотнять в зависимости от количества пассажиров.

«Многие из вас просили запустить общественный транспорт между Ирпенем и Киевом. Мы договорились с перевозчиком, что будем делать это постепенно и в зависимости от количества пассажиров уплотнять графики», — заявил Маркушин.

После бегства российских оккупантов из Киевской области стали ясны результаты их зверств, жертвами которых за 1,5 месяца стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

Мэр города Ирпень Александр Маркушин рассказал о военных преступлениях российских оккупантов. Они расстреливали в городе людей, в том числе женщин и девочек, а затем ездили по телам танками. Насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Есть также доказательства того, что российские военные грабили дома: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.

Сообщается, что в Ирпене вследствие нападения РФ повреждено более 1000 зданий. В частности, 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены и еще 187 требуют частичного ремонта. По данным спутникового центра ООН Unosat, в результате временной оккупации российскими войсками поврежден 71% территории города.

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