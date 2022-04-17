Мемориал жертвам зверств оккупантов под Киевом может появится вблизи Ирпеня — Зеленский 17 апреля, 01:28 Цей матеріал також доступний українською Мемориал может появится у разрушенного моста, который соединял Ирпень с Киевом (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Ирпенем и Киевом у разрушенного моста может появится мемориал в память о зверствах российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

«Мы обсудили вопрос меморализации того, что украинцы пережили во время этой войны. Обсудили как сберечь частички этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей, от какого жестокого, бессмысленного нашествия Украина смогла отбиться», — заявил президент.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что мемориал у разрушенного моста расскажет «истории людей, которые спасались этим мостом и этой дорогой от российских захватчиков».

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



12 апреля глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что от рук российских оккупантов погибли более 400 жителей Бучанской громады. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.