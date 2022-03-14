«Обвиняют» в «терроризме». Оккупанты вывезли мэра Мелитополя в Луганск 14 марта, 23:25 Цей матеріал також доступний українською Иван Федоров (Фото:Иван Федоров / Facebook)

Мэр Мелитополя Иван Федоров, которого похитили российские военнослужащие, на данный момент находится в оккупированном Луганске.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Он уточнил, что оккупанты хотят «судить» мэра Мелитополя за «терроризм».

Федорова был захвачен солдатами ВС РФ накануне. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной похищения стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами.

Также городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев находится в плену оккупантов, но его судьба не известна.



12 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к мэру Мелитополя Ивану Федорову применяют пытки, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.